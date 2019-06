Italia-Bosnia 2-1, le pagelle dei quotidiani – Gazzetta molto severa con Bernardeschi

Italia-Bosnia 2-1, le pagelle dei quotidiani – Vittoria in rimonta, coi “piccoletti” Insigne e Verratti. L’Italia soffre, corre, rischia ma alla fine vince di misura contro una Bosnia mai doma e fa un grosso balzo in avanti per quanto riguarda la qualificazione all’Europeo itinerante del 2020. Le pagelle di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e TuttoSport.

Gazzetta dello Sport

ITALIA (4-3-3): Sirigu 6.5; Mancini 5.5 (66′ De Sciglio 6), Bonucci 6, Chiellini 6.5, Emerson 5.5; Verratti 7, Jorginho 6, Barella 6; Bernardeschi 4.5 (81′ Belotti 6), Quagliarella 6 (46′ Chiesa 6), Insigne 7.5.

BOSNIA (4-3-3): Sehic 7.5; Todorovic 5, Bicakcic 6, Zukanovic 6, Civic 6 (72′ Nastic 5.5); Besic 7, Pjanic 6, Saric 6; Visca 6.5, Dzeko 8, Gojak 6.5 (80′ Cimirot sv).

Corriere dello Sport

ITALIA (4-3-3): Sirigu 6; Mancini 5 (66′ De Sciglio 6), Bonucci 7, Chiellini 7, Emerson 7; Verratti 7.5, Jorginho 6.5, Barella 6.5; Bernardeschi 6 (81′ Belotti sv), Quagliarella 6 (46′ Chiesa 6), Insigne 8.

BOSNIA (4-3-3): Sehic 7; Todorovic 5, Bicakcic 6, Zukanovic 5.5, Civic 6 (72′ Nastic sv); Besic 7, Pjanic 6.5, Saric 5.5; Visca 7, Dzeko 7.5, Gojak 6 (80′ Cimirot 5.5).

TuttoSport

ITALIA (4-3-3): Sirigu 6.5; Mancini 5 (66′ De Sciglio 6), Bonucci 6.5, Chiellini 7, Emerson 5.5; Verratti 6.5, Jorginho 6, Barella 6; Bernardeschi 6.5 (81′ Belotti 6.5), Quagliarella 6 (46′ Chiesa 6.5), Insigne 8.

BOSNIA (4-3-3): Sehic 6.5; Todorovic 5.5, Bicakcic 6.5, Zukanovic 6, Civic 5.5 (72′ Nastic sv); Besic 7, Pjanic 6.5, Saric 6; Visca 7, Dzeko 8, Gojak 6.5 (80′ Cimirot sv).