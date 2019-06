Italia-Bosnia 0-0 diretta live, partiti!

Italia-Bosnia diretta live – Si gioca un altro importante match valido par la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2020, in campo l’Italia che ha intenzione di confermarsi dopo le ultime convincenti prestazioni e vittoria, l’ultima quella in trasferta contro la Grecia. Adesso di fronte la Bosnia, squadra inferiore agli azzurri ma che non va sottovalutata, in campo calciatori come Dzeko e Pjanic. Mancini schiera il tridente formato da Quagliarella, Insigne e Bernardeschi.

2′ – Primo tiro di Quagliarella, il tiro finisce sul fondo.

1′ – PARTITI!

Italia-Bosnia diretta live, le formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. Allenatore: Mancini.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. Allenatore: Prosinecki.