Italia-Bosnia 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Insigne e Verratti i migliori degli azzurri [FOTO]

Si è appena conclusa Italia-Bosnia, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Quarta vittoria su quattro partite per l’Italia che rimonta il gol di Dzeko con le reti di Insigne e Verratti. Le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

ITALIA-BOSNIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

ITALIA (4-3-3):

Sirigu 6: si disimpegna bene quando viene chiamato in causa.

Mancini 5: in difficoltà sulla fascia, non spinge visto che non è il suo ruolo, ma difende anche molto male. (66′ De Sciglio 6)

Bonucci 6: salva in avvio su una conclusione a botta sicura di Visca, soffre un po’ la fisicità di Dzeko.

Chiellini 6: passo indietro rispetto alle ultime uscite, come tutta la difesa italiana nel primo tempo. Si riprende bene nel secondo tempo e va vicino al gol.

Emerson Palmieri 5.5: spinge meno della partita contro la Grecia, sembra un po’ in debito d’ossigeno, qualche spunto nel finale.

Verratti 7: primo tempo nettamente sottotono. Nella ripresa un assist e un gran gol di destro al culmine di una bellissima azione. Uomo sempre più decisivo.

Jorginho 6: soffre nel primo tempo i ritmi alti della Bosnia, nella ripresa gli avversari calano e ai “suoi” ritmi si trova meglio.

Barella 5.5: sa fare di più e lo sappiamo. In calo come tutta la Nazionale, ma a differenza degli altri due centrocampisti non migliora nella ripresa.

Bernardeschi 5: il peggiore degli azzurri. Pochi spunti, più volte richiamato da Mancini e poi sostituito. Oggetto misterioso della serata. (81′ Belotti 6)

Quagliarella 5.5: si batte e ci mette il cuore come sempre, ma i rifornimenti sono scarsi e imprecisi. Viene sostituito all’intervallo ma non per colpe sue. (46′ Chiesa 5.5)

Insigne 7: il migliore degli azzurri: primo tempo anonimo, ripresa da campione, gol da fuoriclasse assoluto. Sbaglia un gol all’ultimo secondo che sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

BOSNIA (4-3-3): Sehic 7, Bicakcic 6.5, Todorovic 6, Zukanovic 6, Civic 5.5 (72′ Nastic 5.5), Besic 6.5, Pjanic 6.5, Saric 6, Visca 6.5, Dzeko 7, Gojak 6.5 (81′ Cimirot 5.5).