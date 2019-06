L’Italia vola dopo il gol di Galli, il coro è da impazzire: “siam venuti fin qua per vedere segnare Iaia”

“Siam venuti fin qua per vedere segnare Iaia”, è il coro che si alza dagli spalti dopo la rete del raddoppio di Galli dell’Italia agli ottavi di finale del mondiale femminile contro la Cina. Grande prestazione delle azzurre che stanno meritando il doppio vantaggio, i quarti i finale adesso sono vicinissimi, vantaggio nel primo tempo firmato da Giacinti, poi una leggera reazione della Cina che non è però riuscita a raggiungere il pareggio. All’inizio del secondo tempo l’Italia trova il raddoppio con ‘Iaia’ Galli, si alza il coro dagli spalti che fa impazzire le azzurre, l’Italia non si ferma più…