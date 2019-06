Italia, Mancini non si fida della Grecia: “giochiamo per vincere, mai più fuori dai Mondiali”

“È una gara difficile, giochiamo contro una squadra molto tecnica. La Grecia ha cambiato la qualità del gioco negli ultimi mesi”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, in vista della gara per le qualificazioni a Euro 2020. “Ci saranno dei momenti di difficoltà, dobbiamo saperci difendere -aggiunge l’allenatore jesino in conferenza stampa-. Oltre ad attaccare bisogna difendere, la speranza è quella di continuare sulla strada intrapresa. Dobbiamo continuare a giocare con la solita mentalità -sottolinea Mancini-. La squadra è da molte partite che gioca nello stesso modo e dobbiamo continuare. In questa partita possiamo dimostrare che la nostra crescita sta continuando. Vogliamo entrare in campo per vincere. “L’Italia non dovrà mai più restare fuori dai Mondiali”.

“Ho visto tutti gli attaccanti abbastanza bene. Stiamo valutando chi giocherà. Abbiamo ancora delle ore per decidere. Qualcuno non potrà venire nemmeno in panchina, perché abbiamo cinque attaccanti. Valutando le due partite, ci sono tre giorni, chi andrà in campo farà bene”.

“L’obiettivo che vogliamo raggiungere in vista degli Europei è poter utilizzare un sistema di gioco a prescindere dai giocatori da schierare. Ci vorrà del tempo, ma la mentalità è buona. E’ sempre stata buona fin dal primo giorno. Non entriamo in campo per pareggiare o con la paura di perdere. Dobbiamo entrare in campo per vincere. Siamo la Nazionale Italiana, anche se arriviamo da un momento molto difficile. Abbiamo massimo rispetto per l’avversario. Saranno due gare difficili le prossime due, perché saranno le squadre con cui lotteremo per il primo posto”.