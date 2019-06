Exploit Italia al Mondiale femminile, Lippi: “non sono sorpreso”

“I risultati dell’Italia in questo momento sono frutto di un lavoro fatto a monte, mi fa piacere che stiano portando alto il nome del Paese. Riguardo poi al calcio femminile cinese, la cui Nazionale ha perso proprio con le azzurre 2-0, non le ho seguite”. Sono le dichiarazioni di Marcello Lippi, ct della Nazionale cinese, durante la presentazione di un evento estivo a Lido di Camaiore (Lucca), adesso l’interessante sfida contro l’Olanda. “Quando sono arrivato in Cina la prima volta ho cercato di creare settori giovanili, che erano inesistenti, per partire dalle basi – ha aggiunto Lippi -. Con la Nazionale cinese ci siamo prefissi l’obiettivo della qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar”.