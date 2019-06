L’Italia a caccia della terza vittoria per chiudere in bellezza il girone: Mondiale femminile scandito dalle quote di William Hill

Tornano in campo le azzurre di coach Bertolini: dopo le prime due partite centrate con risultati positivi, le atlete puntano a passare il girone come prime. L’ultima avversaria da battere è la corazzata verdeoro, che può vantare un secondo e un terzo posto raggiunti rispettivamente ai Mondiali del 2007 e del 1999. La posta in gioco è alta, ma l’Italia è determinata a dimostrare la sua forza, affermando il suo ruolo di rilievo nella competizione internazionale. La partita, in programma per martedì alle 21.00, sarà tosta e offrirà certamente colpi di scena a non finire. Anche il Brasile, infatti, dopo la sconfitta subita in rimonta contro l’Australia, punta a vincere lo scontro diretto con le azzurre per conquistare il primato del gruppo C. La lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, vede favorite le ragazze della Seleção (2.30), anche se di poco: le azzurre rincorrono infatti il sogno mondiale a 2.80. Il pareggio, che consegnerebbe il primo posto all’Italia, triplica abbondantemente la posta (3.20). Sulla bacheca di William Hill non manca il mercato 1°Tempo/Finale: l’opzione Brasile/Brasile è fissata a 3.70, mentre un match dominato dalle azzurre in entrambi i tempi vale 4.60.

L’altra partita che chiude il girone è Giamaica – Australia. Finora quella giamaicana – new entry ai Mondiali, nonché squadra più giovane del torneo – è stata, come da pronostico iniziale, la formazione meno temibile del grupppo C e ora si ritrova con zero punti. Anche la sfida contro le Matildas non sembra riservare buone sorprese per loro, visto l’altissimo moltiplicatore a loro associato (61.00). Le avversarie, invece, sono ancora nella lista delle favorite per la vittoria della competizione e, vista la possibilità di passaggio turno, ogni punto farà la differenza. La loro vittoria è offerta a rasoterra (1.01), mentre un improbabile risultato fermo sul segno X varrebbe 15.00.

Le quote in dettaglio*:

Martedì 18 giugno

2.80 Italia, 3.20 pareggio, 2.30 Brasile

61.00 Giamaica, 15.00 pareggio, 1.01 Australia