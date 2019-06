L’Italia non si ferma al Mondiale femminile, Salvini: “orgogliosi di voi”

L’Italia non sbaglia un colpo al Mondiale femminile, successo contro la Cina e quarti di finale conquistati con l’obiettivo di diventare sempre più protagonisti per raggiungere un obiettivo inimmaginabile all’inizio della competizione. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Facebook scrive “forza ragazze, orgogliosi di voi”. Adesso grande attesa per i quarti, il sogno semifinale non è irrealizzabile…