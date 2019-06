Italia-Polonia, Di Biagio deluso: “adesso la qualificazione si complica”

“C’e’ tanta delusione per come e’ andata la gara. L’abbiamo fatta per 90 minuti ma non siamo riusciti a pareggiarla nonostante le tantissime azioni. Ora la qualificazione si complica, andiamo negli spogliatoi e facciamo qualche calcolo”. Sono le dichiarazioni di Luigi Di Biagio nel post partita di Italia-Polonia, pesante sconfitta degli azzurrini. “Abbiamo costruito tanto ma questo e’ il calcio e ne prendiamo atto, bravi loro – ha sottolineato ai microfoni della Rai – C’e’ poco da dire e c’e’ poco da rimproverare se non il fatto di non esser stati piu’ incisivi”. Infine Di Biagio concluse: “Faccio fatica a commentare una partita del genere: nel secondo tempo c’e’ stata un po’ troppa confusione, forse con un po’ di fortuna potevamo fare gol. Ma volevamo fare tutto e subito e ci siamo innervositi”.