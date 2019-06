Italia-Polonia Under 21 0-1, le pagelle di CalcioWeb: centrocampo così così, sfortunati Pellegrini e Chiesa [FOTO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Italia-Polonia Under 21, le pagelle – Seconda giornata del girone A, l’Italia ha ospitato la Polonia dopo la vittoria all’esordio contro la Spagna. Sfortunati e imprecisi gli azzurrini, che escono clamorosamente sconfitti contro un avversario che ha tirato in porta una volta sola. Adesso la qualificazione si complica. Le pagelle di CalcioWeb, in alto la FOTOGALLERY del match.

ITALIA

Meret 5.5 – Se non fosse stato per il gol, la sua sarebbe stata una prestazione da senza voto. Peccato, però, che abbia anche qualche responsabilità in occasione della rete ospite.

Adjapong 6 – Spinge molto fino all’ultimo ma è più preciso nel primo tempo, sbaglia più di un cross nella ripresa (80′ Zaniolo 5)

Mancini 6 – Ordinaria amministrazione per lui, la Polonia non attacca.

Bastoni 6 – Idem come sopra, prova sufficiente.

Dimarco 5.5 – Molto impegno, ma spinge meno del compagno e sbaglia molti cross.

Barella 5.5 – Sembra poco lucido, probabilmente paga fisicamente le tante partite ravvicinate. Non la sua migliore prestazione.

Mandragora 5.5 – Così così. Nonostante l’Italia domini la gara, lui sbaglia nelle situazioni più importanti, come in occasione del tap-in sprecato nel primo tempo (57′ Tonali 6).

Pellegrini 6.5 – Seppur neanche lui brilli, è il migliore dei tre in mediana. Sfortunato in occasione del palo.

Orsolini 6.5 – Molto intraprendente, in avvio sbaglia più di un cross ma poi aggiusta la mira e diventa pericolosissimo, come in occasione del gol – purtroppo – annullato (46′ Kean 6.5)

Cutrone 5.5 – Poco servito, si vede raramente.

Chiesa 6.5 – Così come contro la Spagna, prova a trascinare la squadra. Molto più attivo nel primo tempo, nella ripresa paga l’atteggiamento tattico degli avversari.

POLONIA: Grabara 6.5; Fila 6, Wieteska 6.5, Bielik 7, Bochniewicz 6.5, Pestka 6.5; Jagiello 5.5 (55′ Michalak 6), Dziczek 6, Zurkowski 6; Kownacki 6 (76′ Buksa sv), Szymanski 5.5.