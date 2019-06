Italia-Polonia Under 21, le previsioni dei bookies: doppietta Chiesa a 7

Questa sera l’Italia Under 21 affronta la Polonia nella seconda giornata del girone degli Europei di categoria. Entrambe a 3 punti in classifica, chi vince potrebbe fare un passo decisivo verso le semifinali. Azzurrini favoriti, ma guai a sottovalutare un avversario composto da elementi interessanti.

Il secondo successo di fila dei ragazzi di Di Biagio è dato a 1.35, si sale a 4.75 per il pareggio e a 8.25 per il colpo della Polonia, che nelle sfide ufficiali non ha mai battuto l’Italia. Gli analisti Snai, inoltre, si sbilanciano su una partita da Over, ossia con almeno tre reti, opzione data a 1.75. Complice anche la forma strepitosa di Federico Chiesa, che ha ribaltato la Spagna con una doppietta. Vedere il talento della Fiorentina ancora in doppia marcatura pagherebbe 7 volte la posta, una semplice rete è data invece a 2.25, quota che lo rende il più probabile goleador dell’incontro. Nella Polonia attenzione al capitano Dawid Kownacki, capocannoniere nelle qualificazioni con 11 gol: la sua rete viaggia a 4.50.