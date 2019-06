Italia-Spagna, parola ai protagonisti: le dichiarazioni di Di Biagio e Chiesa

Notte magica per l’Italia, che all’esordio all’Europeo Under 21 rifila un netto tris alla Spagna cominciando bene la competizione. Al termine della sfida, le parole dei protagonisti ai microfoni della Rai. Parlano il Ct Di Biagio e il match-winner Federico Chiesa.

DI BIAGIO – “E’ stupendo, bellissimo. Sembra di vivere una serata irreale. Chiesa? Non ho parole, era lui che trascinava me. Sapevamo cosa ci aspettava dal punto di vista del pubblico e della gara, c’è grande entusiasmo. Abbiamo iniziato male perché abbiamo sofferto molto il loro palleggio, poi piano piano siamo usciti fuori e i ragazzi hanno avuto una reazione incredibile. Complimenti a questi giocatori, a tratti abbiamo giocato un buon calcio ma c’è da migliorare se si vuole andare avanti. Questa è una vittoria importantissima che potrebbe lasciarci più tranquilli in vista delle prossime partite“.

CHIESA – “I primi 20 minuti abbiamo sofferto, la Spagna è una squadra tecnicamente forte, ma la nostra caratteristica è quella di non mollare mai. Ci troviamo bene con ragazzi, abbiamo fatto un percorso insieme e, anche se io e qualcun altro siamo stati in Nazionale maggiore, diamo sempre una mano all’Under 21 quando chiamati in causa. Dediche? Alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti quelli che mi vogliono bene.