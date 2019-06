L’Italia sta tornando, su PlanetWin fa gola il ‘tris’: vittoria Europeo Under 21, Mondiale Femminile ed Euro 2020!

L’Italia sta tornando. A tutti i livelli. Dopo un lungo periodo di difficoltà gli Azzurri hanno velleità di vittoria. L’Under 21 di Di Biagio, per esempio, ha vinto la gara d’esordio contro la Spagna per 3-1, dimostrandosi la grande favorita per gli Europei di categoria. Gli Azzurrini Campioni d’Europa Under 21 si possono giocare su Planetwin365 a 3,75.

Non va però sottovalutato nemmeno il trionfo della Nazionale Femminile ai Mondiali. Le italiane sono arrivate in Francia da outsider (6 squadre sono considerate più forti), ma hanno già battuto l’Australia, che è fra le favorite, travolgendo anche la Giamaica. L’ipotesi di vittoria finale per le Azzurre, inizialmente a quota 41,00, adesso è in lavagna su Planetwin365 a 26,00.

Sta inoltre crescendo la Nazionale Maschile allenata da Roberto Mancini, capolista indiscussa del proprio girone di qualificazione per Euro 2020. L’Italia Campione d’Europa è proposta a 15,00. Olanda, Germania, Belgio, Spagna, Inghilterra e Francia sembrano attualmente più forti, ma da qui a un anno la Nazionale può migliorare ancora.

Se si incrociano le quote e si punta sulla tripletta azzurra, ovvero sull’Italia U21 Campione d’Europa, Italia Femminile Campione del Mondo e l’Italia di Mancini Campione d’Europa fra un anno, si ottiene su Planetwin365 una quota multipla da ben 1.462,5 volte la posta. Un’occasione che può rendere felici non soltanto i tifosi azzurri, ma anche gli scommettitori che vorranno credere nel ritorno del calcio nostrano.