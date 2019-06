Italia Under 20 ai quarti del Mondiale: decide un rigore a cucchiaio di Pinamonti

L’Italia Under 20 supera 1-0 la Polonia e stacca il biglietto per i quarti di finale dei Mondiali di categoria. Decide un rigore di Pinamonti al 38′. L’attaccante, l’ultima stagione a Frosinone ma di proprietà dell’Inter, ha fatto il cucchiaio. Secondo tempo di sofferenza per gli azzurrini, salvati in almeno due occasioni dal portiere Plizzari. Nel finale Pinamonti sbaglia il colpo del ko, provando ancora il tocco sotto tutto solo davanti al portiere polacco. Italia Under 20 ai quarti di finale dove aspetta la vincente di Mali-Argentina.