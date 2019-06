Italia Under 21, Di Biagio: “Deluso dai risultati, non dal gioco. Futuro? Ne parleremo nei prossimi giorni”

Gigi Di Biagio, ct dell’Under 21, intervenuto ai microfoni di RaiSport dopo la partita contro il Belgio, ha commentato la prestazione degli azzurri: “Non posso chiedere di più ai ragazzi, solo che quando non porti a casa il risultato diventa tutto più difficile. Anche stasera abbiamo dimostrato un grande gioco, ma non posso essere contento dei risultati”. Sul discorso qualificazione, aggiunge: “Sapevamo che dovevamo anche aspettare l’altro risultato, purtroppo non è stato positivo e ora si complica maledettamente tutto. Abbiamo una piccola speranza, è molto difficile e vediamo cosa succede”.

Di Biagio ha parlato anche dell’esclusione di Zaniolo (comunque squalificato) e Kean: “Kean e Zaniolo? Siamo un gruppo, ci sono delle regole”, taglia corto. Infine glissa sul futuro: “Ne parliamo nei prossimi giorni”.