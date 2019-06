Italia Under 21, Di Biagio lascia: “La mia esperienza finisce qui, non è stato un fallimento”

La notizia era nell’aria da giorni, ora è stata resa ufficiale dal diretto interessato: Gigi Di Biagio lascia la guida dell’Italia Under 21. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico in una conferenza stampa indetta all’Admiral Hotel di Zola Predosa, a Bologna: “Dal primo luglio non sarò più allenatore. La mia esperienza finisce qui. Ringrazio tutti, da Sacchi, Abete, a Viscidi, che mi ha dato l’opportunità di crescere e fare una bella esperienza”.

“In senso assoluto ho fatto un ottimo lavoro se l’obiettivo era rilanciare il calcio italiano e competere con le massime squadre europee, con tanti ragazzi che vanno in nazionale A – ha detto l’ormai ex ct degli azzurrini – Poi ci sono le note dolenti, che sono quelle dell’Europeo. Non posso essere contento ma non è stato un fallimento“.