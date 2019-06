Please wait...

L’ #Under21 di #DiBiagio non meritava di uscire da #U21EURO . I ragazzi, i tecnici e i dirigenti hanno fatto un buon lavoro. La dura legge del calcio regala purtroppo anche delusioni e dalle delusioni si esce più forti di prima. #VivoAzzurro

“L’Under21 di Di Biagio non meritava di uscire dagli Europei. I ragazzi, i tecnici e i dirigenti hanno fatto un buon lavoro. La dura legge del calcio regala purtroppo anche delusioni e dalle delusioni si esce più forti di prima”, è il tweet del tecnico.

Roberto Mancini difende l’Italia Under 21, fuori dall’Europeo di categoria dopo il pareggio di ieri tra Francia e Romania. Il Ct della Nazionale maggiore si affida a Twitter per esprimere il suo pensiero verso Di Biagio (che ha annunciato pubblicamente l’addio) e i calciatori.

Italia Under 21 fuori dall’Europeo, Mancini difende gli azzurrini: “Non meritavano di uscire” [FOTO]

