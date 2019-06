Italia Under 21, Gravina: “A brevissimo annunceremo il nuovo ct”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha annunciato che a breve saranno definiti i tecnici delle nazionali giovanili e il ct dell’Italia Under 21 dopo l’addio di Luigi Di Biagio: “Il futuro ct dell’Under 21? I tempi sono strettissimi. L’idea è quella di valorizzare professionalità all’interno della Figc, ma non escludo neanche la possibilità di inserire nuove persone”. ‘‘A brevissimo potremmo annunciare il nuovo quadro tecnico”, ha concluso il presidente federale.

