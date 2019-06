Molto sfortunato Andrea Pinamonti, giovanissimo attaccante azzurro che ha trascinato l’Under 20 sino alla semifinale del Mondiale. Dopo l’eliminazione di ieri, infatti, il calciatore che ha militato quest’anno al Frosinone ha dovuto temporaneamente lasciare il ritiro dell’Under 21 (a cui si era aggregato per gli Europei di categoria) in corso a Bologna.

Motivazione legata ad un infortunio, ma sembra escluso uno stop molto lungo. Pinamonti, infatti, potrebbe essere momentaneamente sostituito da un altro giocatore fino alla prima partita della competizione. In ogni caso, dopo aver sostenuto esami strumentali, si è in attesa dei riscontri medici per valutare la sua idoneità.