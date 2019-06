L’Italia femminile si affida a Valentina Giacinti: “è sempre bello fare gol ma al Mondiale…”

Si avvicina sempre di più la gara dei quarti di finale del Mondiale femminile tra Italia e Olanda, si candida ad essere sempre più protagonista Valentina Giacinti, pronta a trascinare le azzurre. “Fare gol e’ sempre bello – le sue parole in conferenza stampa – farlo al Mondiale e’ stato qualcosa di incredibile. Quando ho visto quella palla li’ mi sono detta: ‘La devo buttare dentro’. E’ difficile descrivere le emozioni che ho provato, ho sorriso e poi ho anche pianto. Nessuno si aspettava un’Italia cosi’, stiamo vivendo un momento magico e non sto ancora realizzando quello che stiamo facendo. Siamo un po’ stanche, ma questo non vuol dire che non siamo motivate e che non abbiamo voglia di tornare in campo. La giornata di oggi ci servira’ per staccare e recuperare le energie”.

“Miedema e’ una delle attaccanti piu’ forti – sottolinea la bomber azzurra – ricordo di aver visto alla Tv il ritorno del play-off, abbiamo voglia di riscatto e sarebbe un sogno farlo ai quarti del Mondiale. Stiamo studiando come gioca l’Olanda, e’ una squadra molto forte soprattutto in avanti: vogliamo trovare i loro punti deboli. Come sto? Bene, ho cercato di sfruttare i minuti che mi ha concesso la ct e il gol e’ arrivato nel momento giusto. Questo Mondiale sta facendo ricredere tanta gente sul calcio femminile, quando in realta’ sarebbe bastato venire a vedere una partita di campionato: credo e spero che tutta questa attenzione durera'”.

“Ho avuto tanti momenti difficili nella mia vita, ma ho sempre reagito con il sorriso – ha concluso l’azzurra – E il calcio mi ha aiutato tantissimo”.