Fenomeno Joao Felix, giocata pazzesca in allenamento e la clausola sale alle stelle [VIDEO]

L’attaccante Joao Felix, si conferma sempre più grande protagonista, il giovane attaccante portoghese incanta con grandi giocate ed è finito nel mirino dei maggiori club in Europa. Nelle ultime ore scatto però dell’Atletico Madrid, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “As”, nel contratto del calciatore, acquistato dal Benfica per 120 milioni di euro, è stata inserita una maxi clausola rescissoria da 350 milioni. E nelle ultime ore sta circolando sul web un video proprio di Joao Felix, una giocata impressionante che mette in evidenza sempre di più le qualità del calciatore. In basso il video.