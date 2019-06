Joao Felix vicino al Manchester City ma l’attaccante rimane un altro anno al Benfica

E’ sicuramente un pezzo pregiato del mercato, stiamo parlando di Joao Felix, giovane talento ma che sembra già pronto per una grandissima squadra. Vicino il trasferimento al Manchester City, secondo quanto riporta il Daily Mirror, il tecnico dei citizens Pep Guardiola avrebbe dato l’ok a far restare il 20enne lusitano un altro anno in prestito al Benfica, i Citizen sono dunque il club in pole per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Grazie a questa ‘manovra’ il City punta ad ottenere uno ‘sconto’ dal Benfica sul cartellino del calciatore, la clausola rescissoria è fissata a 120 milioni di euro.