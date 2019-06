Se la Juve “appiattisce” Cristiano Ronaldo: fenomeno al Real e in Nazionale, “uno dei tanti” in bianconero

Nella serata di scena si è giocata la prima semifinale di Nations League, sono scese in campo Portogallo e Svizzera, l’uomo del match è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus è stato protagonista di una prestazione ancora da incorniciare, prima la rete del vantaggio su punizione, poi il pareggio di Ricardo Rodriguez su calcio di rigore e quando la partita sembrava indirizzata verso i tempi supplementari altre due magie, un gol più bello dell’altro a chiudere la partita sul risultato di 3-1. Il Portogallo vola in finale ed adesso è una serissima candidata alla vittoria della Nations League, in finale affronterà la vincente tra Olanda e Portogallo con la chance di vincere un’altra importante competizione.

Ma un discorso a parte lo merita Cristiano Ronaldo, la Juventus è riuscita nell’impresa (in negativo) di appiattire un calciatore come Cristiano Ronaldo. In bianconero il portoghese si è dimostrato ‘uno dei tanti’ non sempre ha fatto la differenza e quando l’ha fatto solo per individualità e mai tramite un gioco di squadra, un dato eclatante è proprio quello delle punizioni, Cr7 può essere quasi considerato uno specialista e con la Juventus non solo non è mai andato al gol anzi non si è nemmeno avvicinato alla marcatura, con il Portogallo invece si dimostra sempre pericolosissimo. Ma non solo anche dal punto di vista tecnico la differenza tra Portogallo e Juventus è nettissima, ieri giocate di altissimo livello e gol realizzati attraverso il gioco di squadra. La Juventus adesso è pronta ad affidarsi ad un nuovo allenatore. Il primo obiettivo? Non appiattire Cristiano Ronaldo.