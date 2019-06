E’ un De Magistris scatenato quello ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Il Sindaco di Napoli si è lasciato andare, rispondendo in maniera scherzosa e provocatoria alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

“Sarri allenatore della Juventus? Sarebbe una gastrite calcistica, a confronto Higuain ai bianconeri era una bibita…E’ difficile fischiarlo uno come Sarri. Cosa gli direi se lo incontrassi? Forza Napoli!. Koulibaly alla Juve? No, non dobbiamo vendere ma comprare, altrimenti si arriva sempre secondi. Invece sarebbe bello se il Napoli vincesse contro la Juve di Sarri e Higuain, sarebbe un orgasmo calcistico“.