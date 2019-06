Juve Stabia, Andrea Langella nuovo presidente

La Juve Stabia ha un nuovo presidente: Andrea Langella, sponsor del club da inizio stagione con il marchio Siroil, sostituisce lo storico patron stabiese Franco Manniello. Dopo 11 anni Manniello ha infatti deciso di passare la mano: tre promozioni, di cui due in serie B, due retrocessioni ed una Coppa Italia di serie C nel palmares del presidente più vincente della storia del calcio stabiese. Lo storico patron, dopo la ricapitalizzazione dei giorni scorsi, ha comunque mantenuto nelle sue mani una quota delle azioni della Juve Stabia. Il nuovo presidente, che sarà affiancato dall’ammministratore unico Vincenzo D’Elia, incontrerà la stampa la prossima settimana in occasione della presentazione ufficiale del nuovo sponsor tecnico Givova che prenderà il posto della storica Fly Line. “Non ce la facevo più ad andare avanti, è stato un anno devastante in cui i successi sportivi sono stati inversamente proporzionale a quanto accaduto in ambito societario. Non so cosa sarebbe successo se non avessi incontrato Andrea Langella che, entrando come sponsor, si è poco a poco appassionato alla squadra. Esco totalmente dalla gestione del club, se ne occuperà totalmente il nuovo presidente”.