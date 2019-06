Juve Stabia, sopralluogo della Lega B al “Romeo Menti”

S.S. Juve Stabia rende noto che in data odierna al “Romeo Menti” si è tenuto un sopralluogo condotto dal presidente della Lega B, Mauro Balata, accompagnato dall’ing. Carlo Longhi, già arbitro internazionale e consulente della Lega, per verificare l’avanzamento dei lavori di adeguamento alle prescrizioni federali dettate in previsione del prossimo campionato di Serie B. A fare gli onori di casa sono stati il Presidente Andrea Langella, l’Amministratore Unico ing. Vincenzo D’Elia, il patron Franco Manniello e i dirigenti delle Vespe. Grazie agli sforzi compiuti dall’Amministrazione comunale e dalla stessa Juve Stabia, che sta intervenendo in alcune situazioni direttamente, pur di raggiungere l’obiettivo di adeguamento della struttura entro l’inizio del campionato, è stata riscontrata l’effettiva evoluzione positiva dei lavori che consentiranno al “Menti” di diventare dapprima campo di allenamento per le formazioni nazionali impegnate nelle Universiadi e poi stadio a norma per la disputa del campionato di Serie B da parte delle Vespe. Accolti con soddisfazione i progressi compiuti, la delegazione della Lega Serie B e i vertici societari della Juve Stabia si sono recati presso la Casa municipale, dove il Sindaco di Castellammare di Stabia, ing. Gaetano Cimmino, ha salutato gli ospiti e donato al presidente Mauro Balata una targa, in segno di ringraziamento per l’attività svolta e l’impegno profuso a favore della Juve Stabia e di tutte le realtà che si preparano al prossimo campionato di Serie B.