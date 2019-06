Juventus, Buffon e quella clausola ‘singolare’: otto partite per… superare Maldini

Già la notizia in sé ha lasciato stupefatti qualche giorno fa. Ma a quanto pare la vicenda Juve-Buffon è destinata ad arricchirsi di ulteriori scenari particolari. Particolari come il contratto che le parti starebbero stipulando sancendo così il ritorno dell’ex portierone azzurro in bianconero.

Sì, perché nel contratto che l’ex estremo difensore del PSG firmerà, c’è una clausola alquanto singolare: scendere in campo per almeno 8 volte. Motivo? Superare Paolo Maldini in quanto a numero di presenze in Serie A. L’ex difensore del Milan ne conta 647, sette in più di Buffon. L’accordo (un anno a 1.5 milioni netti più bonus) prevede anche la disputa in due partite di Champions League.