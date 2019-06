Please wait...

Fiocco rosa in casa @chiellini ! 🎀 Oggi è nata Olivia, la secondogenita del nostro Capitano! Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà! ♥️ pic.twitter.com/gfuzzDKUdM

Fiocco rosa in casa Chiellini . E’ nata oggi Olivia , secondogenita del capitano della Juventus. Lo annuncia la società bianconera in un tweet . “Congratulazioni e felicitazioni a mamma e papà!”, scrive la Juventus.

