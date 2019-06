Juventus, Douglas Costa: “Resto qui, con Sarri e Ramsey faremo bene”

L’esterno della Juventus Douglas Costa allontana le voci di mercato che lo vogliono lontano da Torino direttamente da Capo Verde, dove si trova in vacanza: “Non conosco Sarri personalmente ma ho visto giocare il suo Napoli. Nel mio primo anno in serie A lui ha fatto una stagione fantastica con gli azzurri. Sono convinto che con lui faremo grandi cose. Adesso è tutto nuovo: io resto qui. Ho altri tre anni di contratto con la Juve e sono convinto di restare“, ha dichiarato il brasiliano. “Ogni anno il campionato italiano è più complicato: ora con Conte all’Inter e Ancelotti al Napoli sarà ancor più difficile. Noi però faremo il massimo per migliorare, soprattutto in Champions League, che è il nostro primo obiettivo”, ha aggiunto Douglas Costa. “Ramsey? Non conosco personalmente nemmeno lui: seguo di più la serie A che la Premier League. Se un club come la Juventus ha deciso di prenderlo vuol dire che è un grande giocatore”, ha concluso il brasiliano.