Juventus, Lippi ‘innamorato’ di De Ligt: “Non ho mai visto un difensore così forte in rapporto all’età”

La Juve non è mai stata così vicina a De Ligt come in questi giorni. E, se la trattativa dovesse concludersi positivamente, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un colpaccio, anche in rapporto all’età. Lo sa bene l’ex allenatore dei bianconeri Marcello Lippi, che in un’intervista esclusiva a TuttoSport esalta le capacità del difensore olandese. Queste le sue parole.

“Con De Ligt la Juve farebbe un ulteriore, importantissimo salto di qualità. Chi mi ricorda? Non è il caso di fare paragoni: da Nesta a Baresi, da Maldini a Ferrara, da Cannavaro a Materazzi, di difensori eccezionali ne ho visti tanti, ma mai uno così in rapporto all’età. Ramsey e Rabiot? Io credo che il calciatore destinato a spostare davvero tutto sia De Ligt. E’ veramente forte, un armadio con grande saggezza, ti regala equilibrio, è fortissimo tecnicamente e sa anche segnare. Il ritorno di Buffon scelta giusta? Non so, non posso essere io a giudicare. Ma Buffon è una persona talmente bella e trasparente che qualsiasi cosa faccia troverà sempre in me una persona pronta a stringergli la mano“.