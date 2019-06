Juventus, Sarri arriva a Torino con l’abito di… Allegri [FOTO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ arrivato a Torino nelle scorse ore Maurizio Sarri. E’ l’ex Napoli il nuovo allenatore della Juventus, decisione storica quella del club bianconero che si affida ad un tecnico completamente diverso rispetto alle ultime figure. La dirigenza adesso può concentrarsi sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare una squadra già molto forte e che adesso potrà esprimere anche un ottimo calcio con Sarri in panchina. L’allenatore è atterrato in città ed un particolare non è sfuggito ai più attenti: camicia blu, occhiali e in mano un abito con la scritta “Allegri”. In alto la fotogallery dal sito ufficiale della Juventus.