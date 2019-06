Juventus, visite mediche per il nuovo innesto Luca Pellegrini [VIDEO]

Scambio a sorpresa nelle ultime ore tra Juventus e Roma, le due squadre hanno definito le trattative per portare Spinazzola in giallorosso e Luca Pellegrini in bianconero. Il calciatore ex Cagliari si trasferisce a titolo definitivo in bianconero e si candida ad essere un grande protagonista soprattutto per il futuro. Si tratta del primo acquisto dopo l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, per Pellegrini visite mediche al J-Lab con i controlli di rito. Inizia la nuova avventura per Pellegrini, la Juve dimostra di pensare anche al futuro. In basso il video con l’arrivo del nuova acquisto dei bianconeri.