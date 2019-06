Kean apre la porta dell’Inter: il padre dell’attaccante lancia la bomba!

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo attive Juventus ed Inter. Ancora incerto il futuro dell’attaccante Kean che però sembra destinato ad andare via da Torino, la conferma sembra arrivare anche da Bjourou Jean Kean, padre dell’attaccante che ha aperto ad un futuro all’Inter ai microfoni di passioneinter.com: “A casa quasi tutti i suoi fratelli tifano Milan. Io ed uno dei suoi fratelli siamo invece juventini. E lui resisteva: “No, io tifo Inter!”. Tutto è nato quando stavamo camminando per le bancarelle e gli ho detto di scegliere una maglia. Non ha dubitato, scegliendo subito quella nerazzurra di Martins”.

“L’Inter è la sua casa: l’ha scelta da piccolo, crescendo come un vero tifoso nerazzurro, sicuramente lui vorrebbe andarci. Poi dipende dalle offerte che arrivano. Se l’Inter offrirà di più rispetto a quello che prende ora, per me ci andrà. Quando giocava al Torino me lo diceva sempre: “Dopo il Toro portami all’Inter”.