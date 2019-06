Chi è Kinsey Wolanski: l’industria del porno dietro la ragazza protagonista dell’invasione di campo durante la finale di Champions League

E’ stata la protagonista indiscussa di ieri sera. No, non è il Liverpool. Parliamo della ragazza che, a metà primo tempo, è entrata in campo mezza nuda. A detta di molti, la cosa più interessante di una partita in cui ci si aspettava di più. L’obiettivo della donna, probabilmente, era quello di completare “il giro di campo” da mezza nuda a… nuda. Ma è stata fermata giusto in tempo dalle forze dagli steward.

Giusto in tempo per non far vedere altro, sì, ma non per evitarle una notorietà che in poche ore ha raggiunto numeri pazzeschi. Lei si chiama Kinsey Wolanski e, a proposito di quanto detto sopra, il suo account ufficiale Instagram – giusto per farsi un’idea – è passato dai 300 mila ai 2 milioni di followers in circa 10 ore. Obiettivo raggiunto, dunque, quello di farsi pubblicità. La scritta apparsa sul costume indossato ieri sera recitava “Vitaly Uncensored”. Vitaly, il suo ragazzo, è un noto youtuber con un canale di quasi 10 milioni di follower. Vitaly Zdorovetskiy per l’esattezza, ex attore porno che ha creato il sito internet “Vitaly Uncensored”, sponsorizzato ieri dalla fidanzata. Sito per adulti, per chi non l’avesse capito.

Vitaly ha molto apprezzato il “gesto” di ieri sera della fidanzata, facendo notare attraverso molte storie Instagram come il suo sito sia entrato tra i trend di ricerca in ogni parte del mondo. Una mossa di marketing, in pratica, che sembra aver portato i frutti sperati.