La Lazio non riscatta Romulo: il calciatore sbotta!

Quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi ha spesso convinto ma non è servito alla Lazio per ricattare il centrocampista Romulo. Il calciatore non ha preso bene la decisione e ha scritto un messaggio su Instagram in alcuni versi polemico. “Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!! Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!!! Forza Lazio”. La Lazio ha fatto altre scelte e Romulo non rientrava nei piani.