Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, colpo di scena su Cristiano Ronaldo e Miccoli nei guai

Le notizie del giorno – Sta iniziando ad assumere i contorni della barzelletta la vicenda legata al presunto stupro di Cristiano Ronaldo quando militava al Manchester United. Quest’oggi Bloomberg aveva riportato la notizia secondo cui Kathryn Mayorga avesse ritirato ogni accusa. Ma è arrivata la smentita in merito da parte del suo legale, Larissa Drohobyczer: “Le accuse non sono state ritirate”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fabrizio Miccoli nei guai. ll sostituto procuratore generale Ettore Costanzo ha chiesto oggi alla quarta sezione della Corte d’appello di Palermo la conferma della condanna a tre anni e sei mesi per l’ex attaccante rosanero. Tra i motivi della scelta, i rapporti di frequentazione assidua con personaggi legati a esponenti di Cosa nostra, contatti ambigui con il figlio di un mafioso latitante per recuperare un credito, la frase su Falcone, definito “un fango”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Uefa ha sospeso il procedimento del Milan sul Fair Play Finanziario, per prendere una decisione definitiva la Camera giudicante aspetterà il verdetto del Tas sul ricorso dei rossoneri. Ecco il comunicato. “La Camera Giudicante dell’UEFA Club Financial Control Body (CFCB) sospende il procedimento nei confronti dell’AC Milan in merito al mancato rispetto del requisito di break-even durante l’attuale periodo di monitoraggio valutato nella stagione 2018/19 e che copre i periodi di segnalazione che termina nel 2016, 2017 e 2018″. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Francisco Noveletto, vice-presidente della CBF, non ha escluso la possibilità che Neymar rinunci alla Coppa America dopo le vicende che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane. L’asso del Psg è accusato di stupro da una ragazza 27enne che sostiene di essere stata violentata dal giocatore lo scorso 15 maggio a Parigi. Intanto, i tifosi hanno accolto Neymar con applausi e cori ed il calciatore è sembrato sereno e concentrato sulla competizione, tant’è che si è fermato per i selfie di rito. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento infatti Lennart Johansson. E’ la Federcalcio svedese a comunicarlo. Johansson è stato presidente dell’Uefa per più di quindici anni (diciassette per l’esattezza): dal 1990 al 2007. Lo svedese è morto all’età di 89 anni dopo una breve malattia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).