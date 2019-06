Lecce, il direttore sportivo Meluso prolunga il contratto fino al 2022 [FOTO]

Il Lecce, neo promosso in serie A, ha prolungato il contratto al direttore sportivo Mauro Meluso per altre due stagioni. Lo ha comunicato la società giallorossa, con una nota sul proprio sito ufficiale. Per effetto del prolungamento, modulato in base alla categoria di appartenenza, la nuova scadenza del rapporto è fissata al giugno 2022. In basso il post su Instagram.

