Lega Pro, Ghirelli: “Le seconde squadre sono utili a far maturare i talenti, la Serie A mediti”

E’ appena finita a Novarello la gara di Supercoppa Berretti tra Torino e Virtus Entella. Vittoria della squadra di Chiavari per 1-2. Il primo commento è arrivato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “E’ evidente quanto sia importante la Serie C per acquisire intensità ed esperienza nel gioco. I giovani calciatori di talento maturano mettendosi alla prova su campi difficili. Alcuni giocatori dell’Entella hanno giocato diverse partite nella prima squadra e questo si è visto. Le seconde squadre nella loro funzione formativa possono essere i team che fanno maturare meglio e prima i talenti. Meditino i club della Serie A”. Le reti della sfida tra Entella e Torino sono state segnate al 12′ da Costa (Entella), al 23′ da Sakhi (Entella) e al 68′ da Moreo (Torino).