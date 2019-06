La Lega Serie A stanzia 1 milione di euro contro la pirateria

‘Abbiamo ottenuto un budget di 1 milione di euro per incrementare la lotta alla pirateria”: sono le dichiarazioni dell’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi. Si tratta di un fenomeno che porta un danno ”superiore ai 150 milioni di euro all’anno”, l’intenzione è quella di contrastarla con attività nazionale ed internazionale con riferimento al caso della BeoutQ in Arabia Saudita, piattaforma illegale in cui vengono venduti decoder pirata con libero accesso ai contenuti. Sono stati aggiunti nuovi sistemi di monitoraggio, anche quello israeliano e spagnolo dopo quello francese e inglese.