Ligue 1, il calendario: si parte subito con Monaco-Lione

E’ stato stilato il calendario valido per la Ligue 1, una stagione che si preannuncia scoppiettante. Nelle ultime ore è stato definito il programma del campionato che prenderà il via il prossimo 10 agosto, subito un big match, Monaco-Lione. Per il Psg esordio al Parco dei Principi col Nimes, debutto casalingo per Villas Boas sulla panchina del Marsiglia contro il Reims. Il primo big match per il Psg sarà alla sesta giornata, il 22 settembre contro il Lione, all’undicesima giornata big match contro il Marsiglia. A fine novembre il primo round fra Psg e Monaco nel Principato.

Questo il programma della prima giornata: 1^ GIORNATA (10 AGOSTO)