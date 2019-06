Liverpool campione d’Europa per la sesta volta, le immagini della festa [FOTO e VIDEO]

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Grande festa in casa Liverpool dopo il successo in Champions League contro il Tottenham. E’ la sesta Champions League per il Liverpool che diventa la squadra inglese ad averne vinte di più. A decidere la finale sono stati i gol di Salah su calcio di rigore dopo pochi secondi e Origi nel finale. Dopo la partita si sono scatenati i festeggiamenti dei calciatori e dei tifosi durante e dopo la premiazione. In alto la FOTOGALLERY con le immagini, in basso il VIDEO.