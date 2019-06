Liverpool, continua la festa: parata in città con la Coppa [FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ delirio per il Liverpool, i Reds hanno conquistato la Champions League un risultato incredibile ed inimmaginabile alla vigilia della competizione. Vittoria che può essere considerata meritata in relazione al percorso durante l’intera Champions League ma anche durante la finale, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Salah su calcio di rigore ed Origi nel finale. E’ stata una notte di passione per i tifosi del Liverpool, delirio in città, la festa è continuata anche nella giornata di oggi, bus scoperto per la città, calciatori e tifosi scatenati. In alto la fotogallery con le immagini della festa.