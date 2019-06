Liverpool, alle 17 l’abbraccio tifosi-squadra: grande festa per la Champions League

Continua il delirio in casa Liverpool dopo la vittoria della Champions League, 2-0 il risultato finale nel match contro il Tottenham. I Reds adesso si apprestano a festeggiare anche in strada, è previsto per le ore 17 la partenza con il bus scoperto da Allerton Maze e attraverserà Queens Drive, Mill Bank, West Derby Road, Islington, Leeds Street, The Strand per concludersi a Blundell Street. E la stampa si scatena: da “The IncREDibles” a “God Save the Reds” fino a “Champs of Europe” e “MOmentous”.

Altra grande prestazione per il difensore Van Djks: “Il Pallone d’oro? Credo che Messi sia il miglior giocatore al mondo, quindi credo che se lo meriti lui – dice l’olandese – Pero’, se per qualsiasi motivo dovesse succedere…Comunque insisto, il migliore e’ Messi”. Elogi a Jurgen Klopp (“allenatore fantastico, sono molto orgoglioso di giocare ai suoi ordini e di appartenere a questo club”).