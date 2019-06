La lotteria di rigori più pazza di sempre: il finale è imperdibile [VIDEO]

Non è Serie A e nemmeno Serie B o Serie C ma le emozioni che può regalare una partita di categoria inferiore spesso può superare ogni aspettativa. E’ quanto successo durante la finale del torneo Di Marzio – Secondigliano, la lotteria dei rigori ha regalato spettacolo: rigoristi infallibili, tifo di ben altra categoria e giocate ottime dal punto di vista tecnico. Ed il finale è veramente imperdibile. In basso ecco il video con gli ultimi minuti della partita, spettacolo durante i rigori.