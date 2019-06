Benevento, l’ex capitano Lucioni contestato da un tifoso: “Devi chiedere scusa alla città”

Fabio Lucioni arrivato a Benevento, a termine della pedalata benefica a sostegno della lotta alla Sla, si è visto contestato da un tifoso delle Streghe. La scelta dell’ex capitano della Strega che aveva promesso di tornare in città, dove vive con la moglie Valeria, in bici se il Lecce, squadra dove attualmente gioca, fosse stato promosso in serie A ha fatto storcere il naso ai tifosi del Benevento che già ieri avevano esposto una serie di striscioni contro “Lucioni 71” (riferimento alla tombola napoletana e suo significato). “Parli di beneficenza ma per Amatrice totale indifferenza”, “In città la tappa finale per la tua rivincita personale”. Insomma, per i tifosi la scelta di Lucioni sarebbe stato uno smacco alla città e alla società del Benevento. Da qui la contestazione del tifoso: “Devi chiedere scusa, non devi strumentalizzare. Chiedi scusa alla città”. Pronta la risposta di Lucioni: “Non ho voluto prendere in giro nessuno. A Benevento ho mia moglie e mio figlio. E vivo qui. E’ questo il mio punto di arrivo”.