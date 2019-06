L’uomo del giorno – Michel Platini, mai compleanno fu più tormentato

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è dedicata quest’oggi ad un personaggio che in questi ultimi giorni ha fatto parlare di sé, ma purtroppo non benissimo come accadeva in passato: Michel Platini. ‘Le Roi’ compie 64 anni, ma questo è senza timore di smentita il compleanno più tormentato della sua vita.

L’ex presidente dell’Uefa, infatti, nei giorni scorsi è stato messo in stato di fermo in seguito ad un’indagine legata all’assegnazione dei Mondiali 2022 in Qatar. Rilasciato la stessa notte, si è detto sereno e completamente estraneo ai fatti, ma la vicenda conoscerà sicuramente nuove pagine.

Ma cos’era Platini prima di tutto ciò? La sua carriera parla da sola, in Italia è molto conosciuto per essere stato tra i calciatori più forti di tutti i tempi passato dalla Serie A. Dopo aver fatto sfracelli in Francia tra Nancy e Saint-Etienne, con la Juventus vince di tutto, dai titoli personali a quelli di squadra: palloni d’oro, scudetti, coppe nazionali ed internazionali. Grande protagonista anche in nazionale: 11 anni, 75 presenze, 41 gol e l’Europeo dell’84. Chiude la sua carriera a 33 anni.