E’ morto a 27 anni a causa delle ferite riportate ieri in battaglia Abdel-Baset al-Sarout, promessa del calcio siriano e portiere della nazionale giovanile che si era unito ai ribelli che combattono il regime di Bashar al-Assad. Lo ha annunciato all’agenzia ‘Dpa’ Mostafa Maarati, il portavoce di Jaysh al-Izza, il gruppo ribelle affiliato all’Esercito siriano libero (Esl) in cui al-Sarout militava. L’ex portiere, tra i primi atleti a voltare le spalle al regime quando scoppiò la rivolta nel 2011, è stato colpito nelle campagne della provincia di Hama, nella Siria centrale, durante gli scontri con le forze governative. Maarati ha spiegato che al-Sarout è stato portato in Turchia per essere sottoposto alle cure, ma è morto all’alba. Al-Sarout era diventato famoso per alcune canzoni anti-regime.