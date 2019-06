Malore Gigi Simoni, Gilardino: “Per me è stato un secondo padre, spero non sia grave”

Anche Alberto Gilardino ha voluto far sentire la sua vicinanza a Gigi Simoni, colpito nelle ultime ore da un malore e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa: “Per me Simoni è stato un secondo padre, mi ha fatto esordire in Serie A il 6 gennaio del 2000. Spero non sia nulla di grave, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo”. “Mi ha insegnato tantissimo – ha aggiunto l’ex attaccante ai microfoni di Sky – Mi porto dietro la sua serenità, la sua tranquillità e la sua personalità”.