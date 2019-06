Shock calcio, malore per Gigi Simoni: è in gravi condizioni

Shock nel mondo del calcio nelle ultime ore, Gigi Simoni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa, 80 anni ha accusato un malore nella sua abitazione a Pisa ed è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Presenti anche i familiari ed i parenti stretti, l’ex allenatore di Inter e Genoa ha guidato tantissime squadre, gli ultimi incarichi sono stati da dirigente con il Gubbio, da calciatore ha vinto una coppa Italia con il Napoli nella stagione 1961-62 e il campionato italiano di serie B con il Genoa nella stagione 1967-68, in panchina invece ha vinto con la Cremonese la coppa Anglo italiana nel 1993, una coppa Uefa con l’Inter nella stagione 1997/98 e 5 campionati di Serie B.