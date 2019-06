Le condizioni di salute di Gigi Simoni sono stabili, ma il quadro clinico rimane critico. Non è cambiato nulla rispetto a ieri, l’ex allenatore resta in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Nella giornata di ieri, ricordiamo, è stato colto da un malore mentre si trovava nella sua abitazione di San Piero a Grado, in provincia di Pisa, ed era stato trasportato in ospedale in condizioni già critiche.